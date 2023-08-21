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Ворог готує у рф нових пропагандистів для роботи на ТОТ - Центр спротиву

Ворог готує у рф нових пропагандистів для роботи на ТОТ - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 867437 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. У ростові-на-дону у рф триває “навчання” пропагандистів для роботи на тимчасово окупованих територіях, повідомили у понеділок у Центрі національного спротиву, пише УНН.

Деталі

"У ростові-на-дону ворог готує пропагандистів для роботи на тимчасово окупованих територіях з числа колаборантів", - ідеться у повідомленні.

Для "навчання" росіяни відібрали низку колаборантів з ТОТ, адже, як зазначається, наразі в регіоні у місцевих медіа працюють переважно завезені росіяни.

"Відтак ворог має дефіцит місцевих кадрів й планує усунути цю проблему шляхом створення "журналістів", які будуть виконувати суто декоративну роль", - вказують у ЦНС.

Як зауважують у ЦНС, "місцеві медіа" росіянам потрібні не лише для поширення пропаганди на ТОТ, а й імітації підтримки окупації з боку місцевого населення, адже матеріали "пропагандистів" подаються як думка місцевих.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Ідеться про тисячі осіб" - Юсов про кількість росіян, яку завозять на ТОТ для фальсифікації "виборів"

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