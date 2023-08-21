"Ідеться про тисячі осіб" - Юсов про кількість росіян, яку завозять на ТОТ для фальсифікації "виборів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що тисячі осіб росіяни ввозять на ТОТ, аби ті допомогли фальсифікувати так звані "вибори" та приховати небажання українців брати участь у “бутафорії”. Про це він сказав у понеділок в ефірі телемарафону, пише УНН.
На запитання, чи є наразі інформація про кількість звезених росіян на ТОТ для фальсифікації “виборів”, Юсов відповів наступне:
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“Мова йде про тисячі осіб. Окупанти не довіряють тотально українському населенню, а воно здебільшого не палає бажання доєднуватись та брати участь у бутафорії. Тому від спостерігачів до агітаторів та керівники дільничої комісії - це завезені російські-окупаційні гастарбайтери”, - сказав Юсов.
Але з рекрутингом цих людей є проблеми, з його слів, бо базовий інстинкт самозбереження багатьох росіян присутній. Їм не хочеться їхати на ТОТ, де часто відбувається бавовна і де з окупантами регулярно щось трапляється.
Юсов також додав, що окупаційна влада виставила нові дедлайни для примусової паспортизації населення, а саме дедлайн до так званих “виборів”.
Нагадаємо
Як повідомили у ЦНС, росіяни звозять на тимчасово окуповані території України молодих активістів, пов’язаних із кремлівськими молодіжними рухами, аби фальсифікувати "вибори", які окупанти планують провести на цих територіях.