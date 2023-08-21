"Ідеться про тисячі осіб" - Юсов про кількість росіян, яку завозять на ТОТ для фальсифікації "виборів"

На запитання, чи є наразі інформація про кількість звезених росіян на ТОТ для фальсифікації “виборів”, Юсов відповів наступне:

Цитата

“Мова йде про тисячі осіб. Окупанти не довіряють тотально українському населенню, а воно здебільшого не палає бажання доєднуватись та брати участь у бутафорії. Тому від спостерігачів до агітаторів та керівники дільничої комісії - це завезені російські-окупаційні гастарбайтери”, - сказав Юсов.

Але з рекрутингом цих людей є проблеми, з його слів, бо базовий інстинкт самозбереження багатьох росіян присутній. Їм не хочеться їхати на ТОТ, де часто відбувається бавовна і де з окупантами регулярно щось трапляється.

Юсов також додав, що окупаційна влада виставила нові дедлайни для примусової паспортизації населення, а саме дедлайн до так званих “виборів”.

Нагадаємо

Як повідомили у ЦНС, росіяни звозять на тимчасово окуповані території України молодих активістів, пов’язаних із кремлівськими молодіжними рухами, аби фальсифікувати "вибори", які окупанти планують провести на цих територіях.