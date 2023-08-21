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"Речь идет о тысячах человек" - Юсов о количестве россиян, свезенных на ВОТ для фальсификации "выборов"

"Речь идет о тысячах человек" - Юсов о количестве россиян, свезенных на ВОТ для фальсификации "выборов"

Киев • УНН

 • 799514 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что тысячи человек россияне ввозят на ВОТ, чтобы те помогли фальсифицировать так называемые "выборы" и скрыть нежелание украинцев участвовать в “бутафории”. Об этом он сказал в понедельник в эфире телемарафона, пишет УНН.

На вопрос, есть ли сейчас информация о количестве свезенных россиян на ВОТ для фальсификации “выборов”, Юсов ответил следующее:

Цитата

“Речь идет о тысячах человек. Оккупанты не доверяют тотально украинскому населению, а оно в основном не горит желанием присоединяться и участвовать в бутафории. Поэтому от наблюдателей до агитаторов и руководители участковой комиссии - это завезенные российско-оккупационные гастарбайтеры”, - сказал Юсов.

Но с рекрутингом этих людей есть проблемы, по его словам, потому что базовый инстинкт самосохранения многих россиян присутствует. Им не хочется ехать на ВОТ, где часто происходит хлопок и где с оккупантами регулярно что-то случается.

Юсов также добавил, что оккупационные власти выставили новые дедлайны для принудительной паспортизации населения, а именно дедлайн до так называемых “выборов”.

Напомним

Как сообщили в ЦНС, россияне свозят на временно оккупированные территории Украины молодых активистов, связанных с кремлевскими молодежными движениями, чтобы фальсифицировать "выборы", которые оккупанты планируют провести на этих территориях.

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