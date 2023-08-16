Окупанти готуються до фальсифікацій "виборів" на ТОТ за допомогою молоді - ЦНС

Деталі

Повідомляється, що “активісти” з руху “двіженіє пєрвих”, звезені з рф й розбавлені місцевими прихильниками росії, будуть організовувати “голосування за місцем проживання”, тобто імітувати виборчий процес зі скриньками серед порожніх будинків в оточенні російських солдатів.

Також вони, як повідомляється, будуть залучені як “наглядачі” до виборчих дільниць, де також відповідатимуть за фальсифікацію явки та завчасно визначених результатів.

Наразі на тимчасово окупованих територіях триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій, вказали у ЦНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Окупанти готуються до нової хвилі “мобілізації” на ТОТ - ЦНС