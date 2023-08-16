Окупанти готуються до фальсифікацій "виборів" на ТОТ за допомогою молоді - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. росіяни звозять на тимчасово окуповані території України молодих активістів, пов’язаних із кремлівськими молодіжними рухами, аби фальсифікувати "вибори", які окупанти планують провести на цих територіях, повідомляє Центр національного супротиву, передає УНН.
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Повідомляється, що “активісти” з руху “двіженіє пєрвих”, звезені з рф й розбавлені місцевими прихильниками росії, будуть організовувати “голосування за місцем проживання”, тобто імітувати виборчий процес зі скриньками серед порожніх будинків в оточенні російських солдатів.
Також вони, як повідомляється, будуть залучені як “наглядачі” до виборчих дільниць, де також відповідатимуть за фальсифікацію явки та завчасно визначених результатів.
Наразі на тимчасово окупованих територіях триває інструктаж гастролерів з боку місцевих фейкових виборчих комісій, вказали у ЦНС.
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