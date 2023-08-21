Враг готовит в рф новых пропагандистов для работы на ВОТ - Центр сопротивления
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В ростове-на-дону в рф продолжается “обучение” пропагандистов для работы на временно оккупированных территориях, сообщили в понедельник в Центре национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
"В ростове-на-дону враг готовит пропагандистов для работы на временно оккупированных территориях из числа коллаборантов", - говорится в сообщении.
Для "обучения" россияне отобрали ряд коллаборантов с ВОТ, ведь, как отмечается, сейчас в регионе в местных медиа работают преимущественно завезенные россияне.
"Поэтому враг имеет дефицит местных кадров и планирует устранить эту проблему путем создания "журналистов", которые будут выполнять чисто декоративную роль", - указывают в ЦНС.
Как отмечают в ЦНС, "местные медиа" россиянам нужны не только для распространения пропаганды на ВОТ, но и имитации поддержки оккупации со стороны местного населения, ведь материалы "пропагандистов" подаются как мнение местных.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Речь идет о тысячах человек" - Юсов о количестве россиян, которое завозят на ВОТ для фальсификации "выборов"