В россии утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины - ГУР

Цитата

“25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространстве. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина сергей кириенко, кремлевские „технологи“ и представители медиаресурсов, которые вовлечены в проведение операций в информационной сфере. Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире”, — говорится в сообщении ГУР.

Детали

По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:

1) “Массовая мобилизация”:



будто мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья’;



будто бы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.



2) “Уныние украинских партнеров в возможности победы”:



мнимые “договорняки” о “мире в обмен на территории”;



фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы “тайной договорённости” киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на будущих выборах Президента Украины.



3) “Украинское контрнаступление не имеет успехов”:



вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;



якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;



поиск виновных в мнимых “провалах” ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.



4) “Тотальная коррупция”:



вроде бы государство не борется с коррупцией, “бюджет разворовывается, закупки не проводятся”;



вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.



5) “Прекрасная” жизнь на оккупированных территориях:



вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;



“развитие” инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;



свободные” выборы в “единый день голосования” по законам рф;



“Украина отказывается от оккупированных территорий” с демонстрацией сфабрикованных документов;



украинская власть якобы “сдает” Купянск.



Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.

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