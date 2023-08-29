В россии утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины. В ближайшее время россия будет создавать новые фейки о “массовой мобилизации” в Украине, “разочаровании украинских партнеров в возможности победы”, “ нерезультативном контрнаступлении”, “тотальной коррупции” и “прекрасной жизни на оккупированных территориях”. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
Цитата
“25 августа 2023 года в администрации российского диктатора состоялось совещание по очередному этапу информационной войны в украинском и мировом медиапространстве. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя администрации путина сергей кириенко, кремлевские „технологи“ и представители медиаресурсов, которые вовлечены в проведение операций в информационной сфере. Тема совещания: утверждение конкретных нарративов, которые должны дискредитировать Украину и повлиять на ее партнеров в мире”, — говорится в сообщении ГУР.
Детали
По данным разведки, в ближайшее время российская система дезинформации сосредоточится на использовании таких тем и нарративов:
1) “Массовая мобилизация”:
-
- будто мобилизации будут подлежать все без исключения украинцы, независимо от пола, возраста, состояния здоровья’;
-
- будто бы мобилизация будет касаться несовершеннолетних.
-
2) “Уныние украинских партнеров в возможности победы”:
-
- мнимые “договорняки” о “мире в обмен на территории”;
-
- фейковые политические соглашения: в частности, фабрикование материалов о якобы “тайной договорённости” киевского городского головы Виталия Кличко с представителями Республиканской партии США о поддержке его на будущих выборах Президента Украины.
-
3) “Украинское контрнаступление не имеет успехов”:
-
- вроде бы увеличение количества захоронений украинских воинов на примере кладбищ крупных городов;
-
- якобы отсутствие успехов на фронте при больших потерях, тиражирование темы гибели местных Защитников в каждом регионе Украины;
-
- поиск виновных в мнимых “провалах” ради дискредитации украинских военачальников и чиновников.
-
4) “Тотальная коррупция”:
-
- вроде бы государство не борется с коррупцией, “бюджет разворовывается, закупки не проводятся”;
-
- вроде бы отсутствие наказаний для коррупционеров.
-
5) “Прекрасная” жизнь на оккупированных территориях:
-
- вроде бы высокие зарплаты, низкие цены, обеспечение всем необходимым;
-
- “развитие” инфраструктуры, восстановление разрушенного жилья;
-
- свободные” выборы в “единый день голосования” по законам рф;
-
- “Украина отказывается от оккупированных территорий” с демонстрацией сфабрикованных документов;
-
- украинская власть якобы “сдает” Купянск.
-
Главное управление разведки Министерства обороны Украины настойчиво призывает соблюдать информационную гигиену и доверять только официальным источникам информации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Враг готовит в рф новых пропагандистов для работы на ВОТ — Центр сопротивления