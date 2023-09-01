Буданов: после победы Украины россия захочет реванша, на восстановление стране-агрессору понадобится около 10 лет

Детали

По словам главы ГУР, после победы Украина столкнется с новыми вызовами и угрозами.

"Прежде всего мы должны понимать, что после победы Украины в каком-то видоизмененном виде, но все же частичка от российской федерации останется рядом с нами. Вероятнее всего, что через некоторое время там появятся реваншистские настроения. Это нормальный круговорот в истории", - рассказал Буданов.

Он добавил, что с россией "будет связано еще много работы".

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"Реваншизм (будет, - ред.) со временем. россии нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около десяти лет. Как раз десять лет - это нормальный период, чтобы все это переосмыслить и заново начать готовить реванш... Если удастся другими путями после победы Украины, скажем так, влиять на те территории, которые будут созданы, возможно у нас будет гораздо больше лет. Но минимально десять лет у нас будет", - заявил он.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в кремле утвердили тематику нового этапа информационной войны против Украины. В ближайшее время россия будет создавать новые фейки о “массовой мобилизации” в Украине, “разочаровании украинских партнеров в возможности победы”, “ нерезультативном контрнаступлении”, “тотальной коррупции” и “прекрасной жизни на оккупированных территориях”.