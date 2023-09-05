Юсов про спецоперацію "Синиця": отримали важливу інформацію про авіацію ворога, яка допоможе захистити небо

ukru
29 березня, 17:57 • 272312 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 361918 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301040 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336132 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301125 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220040 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204735 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164424 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535548 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175512 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

США були розлючені через знищення Україною крейсера "москва" та операцію в курській області - NYT

30 березня, 13:46 • 60532 перегляди
На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

На фронті 104 бойові зіткнення: ворог штурмує позиції ЗСУ на багатьох напрямках

30 березня, 13:56 • 72336 перегляди
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79435 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83329 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56292 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392709 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535548 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569063 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566098 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 465963 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205165 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 361922 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175202 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166104 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137016 перегляди
Актуальне
Юсов про спецоперацію "Синиця": отримали важливу інформацію про авіацію ворога, яка допоможе захистити небо

Юсов про спецоперацію "Синиця": отримали важливу інформацію про авіацію ворога, яка допоможе захистити небо

Київ • УНН

 • 473342 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завдяки спецоперації "Синиця", яку провели ГУР спільно з Національною поліцією та Збройними силами України, вдалося отримати важливу інформацію про російську авіацію, яка допоможе захистити українське небо. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов під час пресконференції, передає УНН.

Цитата

"Внаслідок операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію противника та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога", - зазначив Юсов.

Деталі

За його словами, спецоперація "Синиця" "спричинила резонанс" не лише в Україні та росії, а й за кордоном.

"І резонанс справедливий. Це справді надважлива та надскладна операція, яка має принципове значення для Сил безпеки та оборони України, а також матиме довготривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану, а також для її сектора безпеки та оборони", - резюмував представник ГУР.

Своєю чергою, журналіст і військовий Артем Шевченко розповів, що гелікоптер Мі-8 перевозив "цінний вантаж", а саме різне авіаційне обладнання до бойових винищувачів Су-30М та Су-35.Він додав, що спецоперація "суттєво" вплинула на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мав би бути доправлений.

"А технологічне обладнання, яке є у гвинтокрилі, допомогло нашим повітряним силам та розвідці краще зрозуміти ворожу авіаційну систему безпеки та зв’язку. Це суттєво вплинуло вже та впливатиме ще на результати протидії ворожому вторгненню і ворожим загрозам з неба", - сказав Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Для мене найголовніше не брати участь у злочинах": пілот рф про позицію щодо війни та співпрацю з ГУР

Сам пілот, капітан Максим Кузьмінов, розповів, що йому були надані гарантії безпеки - "безпеку для мене та для моєї родини, виплати, нові документи". Він розповів, що його батьки наразі перебувають в Україні. Пілот також додав, що йому надійшла пропозиція долучитися до сектору безпеки і оборони України.

"Надалі хочу пов'язати своє життя з авіацією. Надійшла пропозиція залишитись тут. Я розгляну обов'язково, можливо, відповім позитивно", - сказав Кузьмінов.

Нагадаємо

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що українські розвідники ретельно перевірили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з екіпажем.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Tesla
$263.83
Brent
$72.88
Bitcoin
$82,415.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.20
Ethereum
$1,805.04