Юсов про спецоперацію "Синиця": отримали важливу інформацію про авіацію ворога, яка допоможе захистити небо
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Завдяки спецоперації "Синиця", яку провели ГУР спільно з Національною поліцією та Збройними силами України, вдалося отримати важливу інформацію про російську авіацію, яка допоможе захистити українське небо. Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов під час пресконференції, передає УНН.
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"Внаслідок операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію противника та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога", - зазначив Юсов.
Деталі
За його словами, спецоперація "Синиця" "спричинила резонанс" не лише в Україні та росії, а й за кордоном.
"І резонанс справедливий. Це справді надважлива та надскладна операція, яка має принципове значення для Сил безпеки та оборони України, а також матиме довготривалі наслідки для держави-агресора, для її морально-психологічного стану, а також для її сектора безпеки та оборони", - резюмував представник ГУР.
Своєю чергою, журналіст і військовий Артем Шевченко розповів, що гелікоптер Мі-8 перевозив "цінний вантаж", а саме різне авіаційне обладнання до бойових винищувачів Су-30М та Су-35.Він додав, що спецоперація "суттєво" вплинула на боєздатність тих літаків, до яких цей вантаж мав би бути доправлений.
"А технологічне обладнання, яке є у гвинтокрилі, допомогло нашим повітряним силам та розвідці краще зрозуміти ворожу авіаційну систему безпеки та зв’язку. Це суттєво вплинуло вже та впливатиме ще на результати протидії ворожому вторгненню і ворожим загрозам з неба", - сказав Шевченко.
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Сам пілот, капітан Максим Кузьмінов, розповів, що йому були надані гарантії безпеки - "безпеку для мене та для моєї родини, виплати, нові документи". Він розповів, що його батьки наразі перебувають в Україні. Пілот також додав, що йому надійшла пропозиція долучитися до сектору безпеки і оборони України.
"Надалі хочу пов'язати своє життя з авіацією. Надійшла пропозиція залишитись тут. Я розгляну обов'язково, можливо, відповім позитивно", - сказав Кузьмінов.
Нагадаємо
Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що українські розвідники ретельно перевірили російського пілота Максима Кузьмінова, який перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 разом з екіпажем.