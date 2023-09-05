Юсов о спецоперации "Синица": получили важную информацию об авиации врага, которая поможет защитить небо

ukru
19:26 • 11350 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 56678 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 100958 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 101871 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 89608 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 84737 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108086 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130596 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 166670 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 198064 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 35440 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 106932 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 101835 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99020 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29823 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 166670 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 198064 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 140676 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 147313 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 183917 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 29823 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 99020 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119198 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 154985 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 161923 просмотра
Актуальное
Юсов о спецоперации "Синица": получили важную информацию об авиации врага, которая поможет защитить небо

Юсов о спецоперации "Синица": получили важную информацию об авиации врага, которая поможет защитить небо

Киев • УНН

 • 473341 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Благодаря спецоперации "Синица", которую провели ГУР совместно с Национальной полицией и Вооруженными силами Украины, удалось получить важную информацию о российской авиации, которая поможет защитить украинское небо. Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов во время пресс-конференции, передает УНН.

Цитата

"В результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации противника и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", - отметил Юсов.

Детали

По его словам, спецоперация "Синица" "вызвала резонанс" не только в Украине и россии, но и за рубежом.

"И резонанс справедлив. Это действительно сверхважная и сверхсложная операция, которая имеет принципиальное значение для Сил безопасности и обороны Украины, а также будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния, а также для его сектора безопасности и обороны", - резюмировал представитель ГУР.

В свою очередь, журналист и военный Артем Шевченко рассказал, что вертолет Ми-8 перевозил "ценный груз", а именно различное авиационное оборудование к боевым истребителям Су-30М и Су-35. Он добавил, что спецоперация "существенно" повлияла на боеспособность тех самолетов, к которым этот груз должен был быть доставлен.

"А технологическое оборудование, которое есть в вертолете, помогло нашим воздушным силам и разведке лучше понять вражескую авиационную систему безопасности и связи’связи. Это существенно повлияло уже и будет влиять еще на результаты противодействия вражескому вторжению и вражеским угрозам с неба", - сказал Шевченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Для меня самое главное не участвовать в преступлениях": пилот рф о позиции по войне и сотрудничестве с ГУР

Сам пилот, капитан Максим Кузьминов, рассказал, что ему были предоставлены гарантии безопасности - "безопасность для меня и для моей семьи, выплаты, новые документы". Он рассказал, что его родители сейчас находятся в Украине. Пилот также добавил, что ему поступило предложение присоединиться к сектору безопасности и обороны Украины.

"В дальнейшем хочу связать свою жизнь с авиацией. Поступило предложение остаться здесь. Я рассмотрю обязательно, возможно, отвечу положительно", - сказал Кузьминов.

Напомним

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что украинские разведчики тщательно проверили российского пилота Максима Кузьминова, который перегнал в Украину вертолет Ми-8 вместе с экипажем.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоВойна

Обратиться по вопросам размещения рекламы