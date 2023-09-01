Буданов про атаку на аеродром у пскові: безпілотники були запущені з території росії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що безпілотники, які атакували авіабазу в пскові у рф, були запущені з території росії. Відповідний коментар для The War Zone очільник ГУР МОУ поширив у п'ятницю у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Деталі
"Безпілотники, за допомогою яких була атакована авіабаза «крєсти» у пскові, були запущені з території росії", - ідеться у повідомленні.
"Ми працюємо з території росії", - сказав Буданов в ексклюзивному коментарі The War Zone, але не став уточнювати.
Зазначається, що "внаслідок атаки було уражено чотири російські військово-транспортні борти ІЛ-76". "Два були знищені і два отримали серйозні пошкодження", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі очільника ГУР МОУ.
Як вказано, держава-агресор використовувала літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ росії;
Як ідеться у повідомленні, "цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76".
Доповнення
Зʼявились нові супутникові знімки атаки на аеродром у пскові.