Буданов про атаку на аеродром у пскові: безпілотники були запущені з території росії

Деталі

"Безпілотники, за допомогою яких була атакована авіабаза «крєсти» у пскові, були запущені з території росії", - ідеться у повідомленні.

"Ми працюємо з території росії", - сказав Буданов в ексклюзивному коментарі The War Zone, але не став уточнювати.

Зазначається, що "внаслідок атаки було уражено чотири російські військово-транспортні борти ІЛ-76". "Два були знищені і два отримали серйозні пошкодження", - сказано у повідомленні у Telegram-каналі очільника ГУР МОУ.

Як вказано, держава-агресор використовувала літаки для перевезення військових вантажів та особового складу повітряно-десантних військ росії;

Як ідеться у повідомленні, "цілеспрямовано були атаковані паливні баки та важлива частина лонжерону крила, які розміщені у верхній частині ІЛ-76".

Доповнення

Зʼявились нові супутникові знімки атаки на аеродром у пскові.