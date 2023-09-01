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Буданов об атаке на аэродром в пскове: беспилотники были запущены с территории россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что беспилотники, которые атаковали авиабазу в пскове в рф, были запущены с территории россии. Соответствующий комментарий для The War Zone глава ГУР МОУ распространил в пятницу в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"Беспилотники, с помощью которых была атакована авиабаза «кресты» в пскове, были запущены с территории россии", - говорится в сообщении.

"Мы работаем с территории россии", - сказал Буданов в эксклюзивном комментарии The War Zone, но не стал уточнять.

Отмечается, что "в результате атаки были поражены четыре российских военно-транспортных борта ИЛ-76". "Два были уничтожены и два получили серьезные повреждения", - сказано в сообщении в Telegram-канале главы ГУР МОУ.

Как указано, государство-агрессор использовало самолеты для перевозки военных грузов и личного состава воздушно-десантных войск россии.

Как говорится в сообщении, "целенаправленно были атакованы топливные баки и важная часть лонжерона крыла, которые размещены в верхней части ИЛ-76".

Дополнение

Появились новые спутниковые снимки атаки на аэродром в пскове.

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