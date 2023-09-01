Зʼявились нові супутникові знімки атаки на аеродром під Псковом

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Супутникові знімки підтверджують знищення літаків на аеродромі у Пскові 01

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"Авіабаза у Пскові. Нарешті відомий справжній масштаб… Знімки зранку 30 серпня виявили пошкодження двох Іл-76, але хмари закрили решту. Зображення з SAR-супутника пообіді 30 серпня показали ймовірне знищення ще двох літаків. Зображення з оптичного супутника за 31 серпня це підтвердили", — написав аналітик.

Нагадуємо, у ніч на 30 серпня у Пскові пролунали вибухи в районі аеропорту. Унаслідок атаки дронів було знищено 4 літаки Іл-76.

Перші супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром під Псковом опублікував проект "Схеми.Реалії".

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