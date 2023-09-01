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Появились новые спутниковые снимки атаки на аэродром под Псковом

Появились новые спутниковые снимки атаки на аэродром под Псковом

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Появились новые спутниковые снимки, на которых виден настоящий масштаб последствий атаки дронами на аэродром в российском Пскове. Фотографии разместил расследователь с ником MT Anderson в соцсети Х (бывший Twitter), передает УНН.

Подробности

Спутниковые снимки подтверждают уничтожение самолетов на аэродроме в Пскове 01

Цитата

"Авиабаза в Пскове. Наконец известен настоящий масштаб… Снимки утром 30 августа обнаружили повреждение двух Ил-76, но облака закрыли остальные. Изображение из SAR-спутника после обеда 30 августа показали вероятное уничтожение еще двух самолетов. ", - написал аналитик.

Напомним, в ночь на 30 августа в Пскове раздались взрывы в районе аэропорта. В результате атаки дронов были уничтожены 4 самолета Ил-76.

Первые спутниковые снимки атаки украинских беспилотников на аэродром под Псковом опубликовал проект "Схемы.Реалии".

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