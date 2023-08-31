Появились спутниковые снимки атаки на аэродром под Псковом

Детали

На фото видно, что повредили по меньшей мере 2 самолета типа Ил-76.

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"На спутниковом снимке мы видим, что повреждена поверхность возле крыльев, скорее всего дронами пытались попасть в топливные баки, которые находятся в той части самолета. Но и это все равно вывод самолета на капитальный ремонт, который займет не менее 2-3 месяцев", - сказав авиаэксперт Анатолий Храпчинский, к которому журналисты "Схем" обратились за комментарием.

Дополнение

Также возле одного из самолетов можно заметить два красных автомобиля, похожие на пожарные, которые могли привлечь для тушения пожара.

Это тип самолетов постоянно базируется на аэродроме Пскова. Самолеты с этого аэродрома использует 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия армии РФ. Она же - "псковская дивизия", одна из тех, что участвовала в захвате Бучи в начале полномасштабного вторжения.

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Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил уничтожение четырех и повреждение еще нескольких российских Ил-76 в Пскове.

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"Уничтожены 4 единицы — это означает, что поражения не позволяют восстановить этот самолет и вернуть его к выполнению задач. Их используют для транспортировки личного состава оккупантов и их техники. Также есть информация о повреждении еще нескольких единиц", — сказал Юсов.

Часть аэропорта, где могли находиться другие поврежденные самолеты, о которых шла речь в сообщении ГУР, пока не видно вследствие высокой облачности

Напомним

В ночь на 30 августа в российском городе Псков прогремели мощные взрывы, там начался пожар. Аэропорт атаковали беспилотники.

Впоследствии губернатор Псковской области России Михаил Венедиктов заявил об атаке беспилотников на аэродром. Экстренные службы сообщили, что четыре самолета Ил-76 повреждены.