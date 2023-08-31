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Зʼявились супутникові знімки атаки на аеродром під Псковом

Зʼявились супутникові знімки атаки на аеродром під Псковом

Київ • УНН

 • 633897 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. У мережі зʼявилися перші супутникові знімки атаки українських безпілотників на аеродром під Псковом. Фото опублікував проект "Схеми.Реалії", пише УНН.

Деталі

На фото видно, що пошкодили щонайменше 2 літаки типу Іл-76.

Цитата

"На супутниковому знімку ми бачимо, що ушкоджено поверхню біля крил, скоріш за все дронами намагались влучити у паливні баки, які знаходяться у тій частині літака. Але і це все одно вивід літака на капітальний ремонт, який займе щонайменше 2-3 місяці", ― сказав авіаексперт Анатолій Храпчинський, до якого журналісти "Схем" звернулись по коментар.

Доповнення

Також біля одного з літаків можна помітити два червоні автомобілі, схожі на пожежні, які могли залучити для гасіння пожежі.
Це тип літаків постійно базується на аеродромі Пскова. Літаки з цього аеродрому використовує 76-а гвардійська десантно-штурмова дивізія армії РФ. Вона ж ― "псковська дивізія", одна з тих, що брала участь у захопленні Бучі на початку повномасштабного вторгнення.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖАтака БпЛА по аеродрому у пскові - Подоляк розповів висновки

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив знищення чотирьох і пошкодження ще кількох російських Іл-76 у Пскові.

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"Знищені 4 одиниці — це означає, що ураження не дозволяють відновити цей літак і повернути його виконання завдань. Їх використовують для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць", — сказав Юсов.

Частину аеропорту де могли знаходитись інші ушкоджені літаки, про які йшла мова у повідомленні ГУР, наразі не видно внаслідок високої хмарності

Нагадаємо

У ніч на 30 серпня у російському місті Псков прогриміли потужні вибухи, там розпочалась пожежа. Аеропорт атакували безпілотники.

Згодом губернатор Псковської області Росії Михайло Венедиктов заявив про атаку безпілотників на аеродром. Екстрені служби повідомили, що чотири літаки Іл-76 пошкоджені.

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