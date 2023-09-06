Сегодня День военной разведки Украины: история создания, ГУР МОУ в противодействии российской агрессии

История украинской разведки

Прототип разведывательной службы в казацком войске создал Богдан Хмельницкий. Ее возглавлял атаман Лаврентий Капуста. Считается, что в те времена казацкие разведчики считались одними из лучших в Европе.

Во время борьбы за независимость 20-х годов ХХ века тогдашние руководители украинского государства тоже занимались созданием военной разведки. Однако, из-за поражения создать полноценную и эффективную службу так и не удалось.

Хотя, до конца 30-х годов при правительстве УНР в эмиграции действовали разведывательные органы.

После обретения Украиной независимости в 1991 году перед военно-политическим руководством тоже встала задача создания эффективной разведывательной службы. Ее организационное ядро сначала состояло из сотрудников разведывательного управления штаба Киевского военного округа.

7 сентября был подписан указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

В 1993 году оно было трансформировано в Главное управление военной разведки Минобороны Украины, которое возглавил генерал-лейтенант Александр Скипальский.

В следующем году структура получила уже привычное для украинцев название — Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР МОУ в противодействии российской агрессии

С первых часов полномасштабного российского вторжения украинские разведчики ведут плодотворную работу по уничтожению и подрыву обороноспособности врага. Недаром штаб-квартира ГУР МОУ является одной из ключевых целей для российских ракет.

Трудно даже представить сколько операций провели наши разведчики с начала войны. Детали некоторых уже известны, подробности других узнаем со временем.

Взять хотя бы бы последние несколько недель. Накануне Дня Независимости Украины с помощью дрона был атакован штаб оккупантов в Энергодаре, поврежден российский самолет над Черным морем.

Дерзкая высадка в Крыму на День Независимости и установление украинского флага.

Украинские разведчики уничтожили российский наблюдательный комплекс “авантопст”. Не забываем о периодических “инцидентах” возле Крымского моста.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов намекнул на причастность к уничтожению двух военно-транспортных самолетов на аэродроме в пскове.

И без сомнения вершиной деятельности ГУР МОУ на данный момент является операция “Синица”, в рамках которой украинским разведчикам удалось переманить российского пилота, который перегнал в Украину вертолет МИ-8.

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