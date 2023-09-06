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Сегодня День военной разведки Украины: история создания, ГУР МОУ в противодействии российской агрессии

Киев • УНН

 • 649427 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Сегодня, седьмого сентября, отмечается День военной разведки Украины. С 2007 года, согласно приказу Минобороны Украины, День военной разведки отмечался как ведомственный праздник. Седьмого сентября 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, на основании которого профессиональный праздник украинских разведчиков отмечается на общегосударственном уровне, пишет УНН.

История украинской разведки

Прототип разведывательной службы в казацком войске создал Богдан Хмельницкий. Ее возглавлял атаман Лаврентий Капуста. Считается, что в те времена казацкие разведчики считались одними из лучших в Европе.

Во время борьбы за независимость 20-х годов ХХ века тогдашние руководители украинского государства тоже занимались созданием военной разведки. Однако, из-за поражения создать полноценную и эффективную службу так и не удалось.
Хотя, до конца 30-х годов при правительстве УНР в эмиграции действовали разведывательные органы.

После обретения Украиной независимости в 1991 году перед военно-политическим руководством тоже встала задача создания эффективной разведывательной службы. Ее организационное ядро сначала состояло из сотрудников разведывательного управления штаба Киевского военного округа.

7 сентября был подписан указ о создании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.
В 1993 году оно было трансформировано в Главное управление военной разведки Минобороны Украины, которое возглавил генерал-лейтенант Александр Скипальский.
В следующем году структура получила уже привычное для украинцев название — Главное управление разведки Минобороны Украины.

ГУР МОУ в противодействии российской агрессии

С первых часов полномасштабного российского вторжения украинские разведчики ведут плодотворную работу по уничтожению и подрыву обороноспособности врага. Недаром штаб-квартира ГУР МОУ является одной из ключевых целей для российских ракет.

Трудно даже представить сколько операций провели наши разведчики с начала войны. Детали некоторых уже известны, подробности других узнаем со временем.

Взять хотя бы бы последние несколько недель. Накануне Дня Независимости Украины с помощью дрона был атакован штаб оккупантов в Энергодаре, поврежден российский самолет над Черным морем.

Дерзкая высадка в Крыму на День Независимости и установление украинского флага.

Украинские разведчики уничтожили российский наблюдательный комплекс “авантопст”. Не забываем о периодических “инцидентах” возле Крымского моста.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов намекнул на причастность к уничтожению двух военно-транспортных самолетов на аэродроме в пскове.

И без сомнения вершиной деятельности ГУР МОУ на данный момент является операция “Синица”, в рамках которой украинским разведчикам удалось переманить российского пилота, который перегнал в Украину вертолет МИ-8.

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