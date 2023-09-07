Торт і вибухи - Буданов привітав з Днем воєнної розвідки

Деталі

Відео опубліковане без коментарів. На ньому головний розвідник країни задмухує свічки на торті, що супроводжується звуком вибуху. Завершується привітання закликом загадувати бажання.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні.

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