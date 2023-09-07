Торт і вибухи - Буданов привітав з Днем воєнної розвідки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Сьогодні, Головне управління розвідки Міноборони України відзначає професійне свято. Своє привітання в Telegram відомства опублікував його очільник Кирило Буданов, передає УНН.
Деталі
Відео опубліковане без коментарів. На ньому головний розвідник країни задмухує свічки на торті, що супроводжується звуком вибуху. Завершується привітання закликом загадувати бажання.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні.
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