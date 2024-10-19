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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 12:10  •  2286 просмотра

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УНН представляет подборку из 7 фильмов о любви для осеннего просмотра. От нежных романтических историй до сложных жизненных испытаний - каждый найдет что-то для себя в этой подборке.

Любовь - тема, которая всегда находит отклик в сердцах зрителей, тем более романтической осенью. УНН собрало 7 фильмов, раскрывающих разные грани любви - от нежных романтических историй до сложных жизненных испытаний. 

"Мысль о тебе" (The Idea of You) 2024 - В центре сюжета - 39-летняя Солен, которая самостоятельно воспитывает дочь-подростка после того, как муж бросил ее ради более молодой женщины. Когда бывший муж снова не может поехать с дочерью на фестиваль Coachella, Солен решает поехать с ней сама, хотя перспектива провести время среди подростков ее не впечатляет. 

Однако неожиданное знакомство с 24-летним Хейсом Кэмпбеллом, участником самого популярного бой-бэнда в мире, меняет все. Между ними вспыхивает роман, но после возвращения к реальной жизни они осознают, что их миры очень разные.

Жанр: Романтическая комедия

Страна: США

Режиссер: Майкл Шоутер 

Актеры: Энн Хэтэуэй, Николас Голицын, Элла Рубин, Энни Мумоло, Рейд Скотт, Перри Метфелд, Джордан Холл, Матильда Джианопулос, Мэг Миллидж.

"До встречи с тобой" (Me Before You) 2016 - Луиза точно знает, сколько шагов от остановки до ее дома, но не уверена, действительно ли любит своего парня. Она понятия не имеет, что встреча с мужчиной, который после аварии прикован к инвалидной коляске, изменит ее жизнь навсегда... Уилл привык жить с болью и мыслью о собственной беспомощности, убежден, что знает, как все это закончить. Но он не подозревает, что в его мир ворвется Лу - вихрь цветов, радости и любви, который подарит ему новый смысл жизни. Но сможет ли любовь преодолеть желание? 

Жанр: Мелодрама, Комедия

Страна: США

Режиссер: Теа Шеррок 

Актеры: Эмилия Кларк, Сэм Клафлин, Джанет Мактир, Чарльз Дэнс, Мэтью Льюис. 

"Мы есть. Мы рядом" (We are here. We are close) 2021 - Главный герой Алексей, хирург, переживает глубокую трагедию после того, как во время операции теряет крестного сына. Полный вины, он покидает свою работу и бесцельно бродит по городу, не в силах избавиться от мыслей о том, что произошло. 

Чтобы убежать от боли, Алекс отправляется в спокойное место, связанное с его важными воспоминаниями. Там он неожиданно встречает загадочную Марианну, которая выходит из воды совершенно обнаженной. Ее таинственность очаровывает его, и он испытывает сильное желание помочь и защитить эту незнакомку, которую только что встретил.

Жанр: Мелодрама

Страна: Украина

Режиссер: Роман Балаян

Актеры: Ахтем Сеитаблаев, Екатерина Молчанова, Маричка Миколайчук, Мария Петренко, Сергей Тримбач, Миша Черняк, Олег Дидык

"Виноваты звезды" (The Fault in Our Stars) 2014 - Шестнадцатилетняя Хейзел Грейс борется с неизлечимой болезнью - рак, поразивший ее щитовидную железу и легкие. Это заставило девушку постоянно носить кислородный баллон и лишило надежды на выздоровление. Ее дополнительно мучает депрессия, которую вызывает осознание медленного и неизбежного конца. 

Ради спокойствия родителей Хейзел начала ходить в центр "Сердце Иисуса", но однажды там она встречает Гаса Уолтерса – жизнерадостного парня, который не признает правил и не позволяет болезни его ограничивать. Он, бывший баскетболист, потерял ногу, однако сумел преодолеть рак. Их знакомство становится для Хейзел переломным моментом. Она начинает понимать, что, даже когда болезнь крадет время, она не может отнять настоящие радости – любовь, мечты и смех.

Жанр: Драма, романтика

Страна: США

Режиссер: Джон Бун

Актеры: Шейлин Вудли, Энсел Элгорт, Нат Вольф, Лаура Дерн, Сэм Траммелл и Виллем Дефо.

"С любовью Рози" (Love, Rosie) 2014 - С детства Рози Данн и Алекс Стюарт были неразлучны. Они взрослели вместе, и их дружба только укреплялась. Они могли говорить о любых самых откровенных темах, и всегда выбирали компанию друг друга вместо других. Они планировали вместе поступить в университет, но после выпускного жизнь резко изменилась: Рози забеременела, и ее мечты об учебе исчезли. Алекс уехал в Бостон, и они стали друзьями по переписке. 

На протяжении двенадцати лет их пути расходились, но судьба постоянно держала их на связи. Время и новые события неоднократно ставили под сомнение, что же на самом деле они хотят от жизни и друг от друга..

Жанр: Романтический фильм, кинокомедия 

Страна: Германия, Великобритания 

Режиссер: Кристиан Дитлер

Актеры: Лили Коллинз, Сем Клафлин, Тэмзин Эджертон, Арт Паркинсон, Кристиан Кук, Джейми Винстон, Сьюки Уотерхаус.

"Пурпурные сердца" (Purple Hearts) 2022 — амбициозная певица Кэсси Салазар мечтает о большой карьере, работая в баре в Калифорнии, но вынуждена думать о том, как получить страховку, чтобы покупать дорогие лекарства для лечения диабета. Она встречает Люка Морроу, бывшего наркомана, который пытается заслужить одобрение своего отца, поступив в морскую пехоту. Чтобы решить свои финансовые и личные проблемы, они заключают соглашение о фиктивном браке, не испытывая настоящих чувств друг к другу. Однако неожиданная трагедия сближает их, и со временем они начинают испытывать настоящую любовь.

Жанр: Мелодрама 

Страна: США 

Режиссер: Элизабет Аллен Розенбаум

Актеры: Николас Голицын, София Карсон, Энтони Ипполито, Линден Эшби, Чоузен Джейкобс, Кэт Каннинг, Джон Гарлан Ким, Скотт Декерт, Лерой Эдвардс III

"Вкус свободы" 2024 - молодая повариха Варя теряет работу, ведь ее мастерство высокой кухни не требуется в простом придорожном кафе. Живая, остроумная и полная энергии, она решает уйти как можно дальше от дома в поисках возможностей для самореализации. Неожиданная находка - книга забытой легенды украинской кухни Ольги Франко-кардинально меняет ее жизнь, но не надолго.

Что произойдет с Варей и пройдет ли она путь к мечте в гордом одиночестве - смотрите в фильме.

Жанр: романтическая комедия 

Страна: Украина  

Режиссер: Александр Березань

Актеры: Ирина Кудашова, Татьяна Малькова, Томаш Собчак, Константин Темляк, Ирина Витовская, Джамала, Павел Ли.

Напомним 

Отважные самураи, честь и смелость, искренняя любовь и верность, невероятные путешествия и добрые дела - все это для ценителей увлекательного кино. УНН предлагает подборку японских фильмов которые можно посмотреть в эти осенние выходные.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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