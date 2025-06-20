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Неподалеку от Тегерана произошло землетрясение на фоне последующих ударов Израиля по Ирану

Киев • УНН

 • 420 просмотра

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,22 поблизости от Тегерана и в провинции Кум, где расположен укрепленный ядерный объект. Это произошло на фоне продолжающихся израильских авиаударов по Ирану, включая атаку на иранскую систему ПВО "Магар".

Неподалеку от Тегерана произошло землетрясение на фоне последующих ударов Израиля по Ирану

Иран сообщил о землетрясениях магнитудой 5,22 в Тегеране и провинции Кум, где расположен укрепленный ядерный объект Фордоу. Также поступили сообщения об атаке на объект иранской противовоздушной обороны под названием "Магар" в провинции Бехмай на юго-западе Ирана, пишет УНН со ссылкой на YNET.news.com.

Детали

Землетрясение магнитудой 5,22 произошло в Тегеране и в провинции Кум. Именно там расположен укрепленный ядерный объект Фордоу, против которого направлены усилия Израиля, который сейчас наносит активные авиационные удары по Ирану. Глубина землетрясения составила примерно 10 км.

Сейчас израильские удары по объектам в Иране не прекращаются. В частности, нанесен удар по иранской системе противовоздушной обороны "Магар" в провинции Бехмай на юго-западе Ирана.

Дополнения

В городе Карачи более 200 заключенных сбежали из тюрьмы, воспользовавшись паникой после землетрясения. Администрация разрешила заключенным выйти во двор, что привело к массовому побегу.

В провинции Испарта произошло землетрясение магнитудой 5,8. Погибла 14-летняя девочка от приступа паники, более 60 человек получили ранения.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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