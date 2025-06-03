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Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу
11:55 • 41568 перегляди

Від радянського спадку до стандартів НАТО: Україна шукає рішення для обслуговування техніки з усього світу

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The New York Times

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З в'язниці у Пакистані втекли понад 200 в'язнів, налякані землетрусом

Київ • УНН

 • 498 перегляди

В місті Карачі більше 200 в'язнів втекли з в'язниці, скориставшись панікою після землетрусу. Адміністрація дозволила в'язням вийти у двір, що призвело до масової втечі.

З в'язниці у Пакистані втекли понад 200 в'язнів, налякані землетрусом

Увечері понеділка в місті Карачі, що на півдні Пакистану, сталася одна з найбільших втеч із в’язниці в історії країни. Понад 200 ув’язнених зникли після серії потужних землетрусів, які призвели до хаосу та паніки в установі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Під час землетрусів адміністрація в’язниці, побоюючись обвалів, дозволила близько тисячі засуджених тимчасово залишити камери й вийти до внутрішнього двору. Це рішення, ухвалене з міркувань безпеки, стало фатальним - втримати контроль над натовпом охоронцям не вдалося.

У хаосі кільком ув’язненим вдалося захопити зброю, внаслідок чого сталася перестрілка. За попередніми даними, загинув один в’язень, ще троє працівників тюрми отримали поранення. Після цього зловмисники відкрили головні ворота, і втеча набула масового характеру.

Правоохоронні органи повідомили, що втеча почалась близько опівночі й тривала до самого ранку вівторка. На цей момент більше 200 засуджених зникли, попри всі зусилля адміністрації з відновлення контролю над ситуацією.

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В’язниця, де стався інцидент, розташована в густозаселеному й соціально незахищеному районі Карачі — найбільшого міста Пакистану. Багато втікачів скористалися заплутаною мережею вузьких вулиць і промислових зон, щоб уникнути затримання. Деякі з них тікали босоніж, залишаючи за собою сліди в темряві нічного міста.

До світанку поліція змогла затримати приблизно 80 втікачів і повернути їх за ґрати. Решта залишаються на свободі, і в місті триває масштабна операція з їхнього розшуку.

10 ув'язнених втекли з американської в’язниці, пробивши стіну17.05.25, 08:19 • 11441 перегляд

Нагадаємо

У місті Майдугурі на північному сході Нігерії у вересні 2024 року повінь зруйнувала стіни в'язниці, що дозволило втекти 281 в'язню. Сили безпеки вже затримали сімох утікачів, пошуки решти тривають.

Лілія Набока

Лілія Набока

Новини Світу
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