З в'язниці у Пакистані втекли понад 200 в'язнів, налякані землетрусом
Київ • УНН
В місті Карачі більше 200 в'язнів втекли з в'язниці, скориставшись панікою після землетрусу. Адміністрація дозволила в'язням вийти у двір, що призвело до масової втечі.
Увечері понеділка в місті Карачі, що на півдні Пакистану, сталася одна з найбільших втеч із в’язниці в історії країни. Понад 200 ув’язнених зникли після серії потужних землетрусів, які призвели до хаосу та паніки в установі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Під час землетрусів адміністрація в’язниці, побоюючись обвалів, дозволила близько тисячі засуджених тимчасово залишити камери й вийти до внутрішнього двору. Це рішення, ухвалене з міркувань безпеки, стало фатальним - втримати контроль над натовпом охоронцям не вдалося.
У хаосі кільком ув’язненим вдалося захопити зброю, внаслідок чого сталася перестрілка. За попередніми даними, загинув один в’язень, ще троє працівників тюрми отримали поранення. Після цього зловмисники відкрили головні ворота, і втеча набула масового характеру.
Правоохоронні органи повідомили, що втеча почалась близько опівночі й тривала до самого ранку вівторка. На цей момент більше 200 засуджених зникли, попри всі зусилля адміністрації з відновлення контролю над ситуацією.
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В’язниця, де стався інцидент, розташована в густозаселеному й соціально незахищеному районі Карачі — найбільшого міста Пакистану. Багато втікачів скористалися заплутаною мережею вузьких вулиць і промислових зон, щоб уникнути затримання. Деякі з них тікали босоніж, залишаючи за собою сліди в темряві нічного міста.
До світанку поліція змогла затримати приблизно 80 втікачів і повернути їх за ґрати. Решта залишаються на свободі, і в місті триває масштабна операція з їхнього розшуку.
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