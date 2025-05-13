У росії з колонії втекли 10 злочинців, завербованих на війну проти України: деталі

У ростовській області втекли 10 колишніх в’язнів, які уклали контракти з міноборони рф і мали б брати участь у війні проти України. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

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Втеча відбулась у ніч з 8 на 9 травня. Серед втікачів були грабіжники, вбивці, ґвалтівники, а також ті, кого засудили за розповсюдження наркотиків. За даними російських "ЗМІ", засуджені підписали контракти з міністерством оборони росії і мали б їхати на фронт.

За попередніми даними, четверо з них було затримано в першу добу після втечі. Про долю решти нічого не відомо.

Нині пошуком втікачів займаються військові і поліція.

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