У росії з колонії втекли 10 злочинців, завербованих на війну проти України: деталі

$41.540.01
46.160.59
ukenru
CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
12:11 • 2184 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
11:29 • 10794 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

10:48 • 18141 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

08:36 • 49926 перегляди

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

07:44 • 35464 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 3,3%

13 травня, 05:20 • 83906 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:00 • 90524 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

12 травня, 19:01 • 86004 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

12 травня, 15:56 • 63010 перегляди

Це правильна ідея: Зеленський підтримав участь Трампа на зустрічі з представниками рф у Туреччині

12 травня, 15:48 • 63131 перегляди

Зеленський затвердив ратифікацію угоди з США щодо копалин

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
68%
747мм
Популярнi новини

росія збільшила кількість ракетоносіїв у Середземному морі - ВМС

13 травня, 03:13 • 48757 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 33287 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 27299 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 21516 перегляди

Серіал "Fallout" продовжено на 3 сезон

10:29 • 14577 перегляди
Публікації

Вартість вишиванки в Україні у 2025 році: фактори ціноутворення

08:36 • 49895 перегляди

Перший півфінал Євробачення: коли виступають Ziferblat та де дивитися

13 травня, 05:20 • 83890 перегляди

Київському "Динамо" виповнилось 98 років: від перших матчів до європейських тріумфів

13 травня, 05:00 • 90507 перегляди

Скандали навколо Євробачення-2025: хто з учасників має російський слід

12 травня, 15:00 • 118386 перегляди

Каннський кінофестиваль 2025: огляд фільмів-учасників та прогнози на переможців

12 травня, 14:27 • 117778 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Німеччина

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

10:05 • 14726 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

08:20 • 22282 перегляди

Франшиза "Барбершоп" отримає серіальне продовження на Prime Video

07:57 • 28029 перегляди

Кім Кардашʼян дасть свідчення в суді Парижа у справі про пограбування на 9 мільйонів доларів

07:36 • 33969 перегляди

Бейонсе осоромилася під час свого туру: технічний конфуз на сцені й проблеми з продажем квитків

12 травня, 15:03 • 49524 перегляди
Актуальне

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

The Guardian

Boeing 747

У росії з колонії втекли 10 злочинців, завербованих на війну проти України: деталі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

У ростовській області 10 колишніх в'язнів, завербованих міноборони рф, втекли з колонії. Злочинці мали брати участь у війні проти України, четверо вже затримано.

У росії з колонії втекли 10 злочинців, завербованих на війну проти України: деталі

У ростовській області втекли 10 колишніх в’язнів, які уклали контракти з міноборони рф і мали б брати участь у війні проти України. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Втеча відбулась у ніч з 8 на 9 травня. Серед втікачів були грабіжники, вбивці, ґвалтівники, а також ті, кого засудили за розповсюдження наркотиків. За даними російських "ЗМІ", засуджені підписали контракти з міністерством оборони росії і мали б їхати на фронт.

За попередніми даними, четверо з них було затримано в першу добу після втечі. Про долю решти нічого не відомо.

Нині пошуком втікачів займаються військові і поліція.

Нагадаємо

У тимчасово окупованому Донецьку мілітаризують українських дітей і "ліплять" з них катів.

Також УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни запровадили обов'язкові військові навчання для усіх старшокласників. Без проходження курсу отримати атестат неможливо. Це стосується як хлопців, так і дівчат.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаКримінал та НП
Україна
Brent
$65.64
Bitcoin
$103,722.30
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.25
Золото
$3,253.11
Ethereum
$2,511.07