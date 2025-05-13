В россии из колонии сбежали 10 преступников, завербованных на войну против Украины: детали

В ростовской области сбежали 10 бывших заключенных, которые заключили контракты с минобороны рф и должны были участвовать в войне против Украины. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Побег произошел в ночь с 8 на 9 мая. Среди беглецов были грабители, убийцы, насильники, а также те, кого осудили за распространение наркотиков. По данным российских "СМИ", осужденные подписали контракты с министерством обороны россии и должны были ехать на фронт.

По предварительным данным, четверо из них были задержаны в первые сутки после побега. О судьбе остальных ничего не известно.

Сейчас поиском беглецов занимаются военные и полиция.

Напомним

Во временно оккупированном Донецке милитаризируют украинских детей и "лепят" из них палачей.

Также УНН сообщал, что во временно оккупированном Мелитополе россияне ввели обязательные военные учения для всех старшеклассников. Без прохождения курса получить аттестат невозможно. Это касается как парней, так и девушек.