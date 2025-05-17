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10 ув'язнених втекли з американської в’язниці, пробивши стіну

Київ • УНН

 • 1662 перегляди

Десятеро ув'язнених втекли з в'язниці в Новому Орлеані, пробивши стіну. Двох затримали, вісім в розшуку, поліція перевіряє причетність працівників в'язниці.

10 ув'язнених втекли з американської в’язниці, пробивши стіну

Із в’язниці в Новому Орлеані у США втекли десятеро ув’язнених, деякі з яких обвинувачуються у вбивствах. Вони зуміли прорватися на волю, зірвавши двері камери та пробивши стіну - для цього вирвали з неї унітаз і раковину. Про це інформує УНН із посиланням на агенцію Reuters.

Деталі

Зазначається, що втеча сталася близько першої години ночі у п’ятницю. Ув’язнені віком від 19 до 42 років скористалися недоглядом охорони та втекли через вантажний майданчик, після чого перелізли через стіну та перетнули автостраду поблизу.

За даними інформагенції, на місці події виявили ознаки того, що втеча могла бути організована за допомогою працівників в’язниці. За словами шерифа округу Орлеан Сьюзен Гатсон, один зі співробітників побачив втечу на камерах, але не повідомив про це.

Двоє втікачів були затримані ще в п’ятницю. Поліція штату Луїзіана заявила в офіційному повідомленні, що одного втікача виявили під припаркованим авто в готельному гаражі у Французькому кварталі Нового Орлеана. Решта восьмеро досі перебувають у розшуку.

Поліція повідомила потенційних жертв частини втікачів і, в окремому випадку, евакуювала родину, яка могла бути в небезпеці.

Нагадаємо

У місті Майдугурі на північному сході Нігерії повінь зруйнувала стіни в'язниці, що дозволило втекти 281 в'язню. 

Трамп заявив про плани відновити Алькатрас: країні потрібні закон і порядок05.05.25, 21:48 • 4786 переглядiв

Віта Зеленецька

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