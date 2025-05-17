10 заключенных сбежали из американской тюрьмы, пробив стену

Из тюрьмы в Новом Орлеане в США сбежали десять заключенных, некоторые из которых обвиняются в убийствах. Они сумели прорваться на свободу, сорвав дверь камеры и пробив стену - для этого вырвали из нее унитаз и раковину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Отмечается, что побег произошел около часа ночи в пятницу. Заключенные в возрасте от 19 до 42 лет воспользовались недосмотром охраны и сбежали через грузовую площадку, после чего перелезли через стену и пересекли автостраду поблизости.

По данным информагентства, на месте происшествия обнаружили признаки того, что побег мог быть организован с помощью работников тюрьмы. По словам шерифа округа Орлеан Сьюзен Хатсон, один из сотрудников увидел побег на камерах, но не сообщил об этом.

Двое беглецов были задержаны еще в пятницу. Полиция штата Луизиана заявила в официальном сообщении, что одного беглеца обнаружили под припаркованным авто в гостиничном гараже во Французском квартале Нового Орлеана. Остальные восемь до сих пор находятся в розыске.

Полиция сообщила потенциальным жертвам части беглецов и, в отдельном случае, эвакуировала семью, которая могла быть в опасности.

Напомним

В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии наводнение разрушило стены тюрьмы, что позволило сбежать 281 заключенному.

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