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Трамп заявил о планах восстановить Алькатрас: стране нужны закон и порядок

Киев • УНН

 • 796 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности повторного открытия тюрьмы Алькатрас, которая сейчас является музеем. Он считает ее символом "закона и порядка" для страны.

Трамп заявил о планах восстановить Алькатрас: стране нужны закон и порядок

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность повторного открытия легендарной тюрьмы Алькатрас, которая была закрыта еще в 1963 году и сейчас функционирует как музей. Об этом сообщает SkyNews, пишет УНН.

Детали

Журналисты спросили Трампа о его призыве снова открыть тюрьму Алькатрас, закрытую с 1963 года. 

На что он заявил, что тюрьма Алькатрас является "чем-то очень сильным, очень мощным с точки зрения закона и порядка".

"Нашей стране нужны закон и порядок... сейчас это музей, хотите верьте, хотите нет", - отметил Трамп.

"Мы собираемся это рассмотреть... Я думаю, это будет очень интересно, посмотрим, сможем ли мы вернуть это в большом формате".

В частности, он описывает Алькатрас как такую, что "стоит там, ржавеет и гниет", но в то же время говорит, что она представляет собой нечто "ужасное и прекрасное одновременно".

Напомним

Ранее Reuters сообщал, что Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что он поручил Федеральному бюро тюрем страны восстановить и вновь открыть печально известную тюрьму Алькатрас в заливе Сан-Франциско, чтобы "содержать самых безжалостных и жестоких преступников Америки".

Алина Волянская

Алина Волянская

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