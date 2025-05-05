Трамп заявив про плани відновити Алькатрас: країні потрібні закон і порядок
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість повторного відкриття в'язниці Алькатрас, яка зараз є музеєм. Він вважає її символом "закону і порядку" для країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість повторного відкриття легендарної тюрми Алькатрас, яка була закрита ще у 1963 році та нині функціонує як музей. Про це повідомляє SkyNews, пише УНН.
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Журналісти запитали Трампа про його заклик знову відкрити в'язницю Алькатрас, закриту з 1963 року.
На що він заявив, що в'язниця Алькатрас є "чимось дуже сильним, дуже потужним з погляду закону і порядку".
"Нашій країні потрібні закон і порядок... зараз це музей, хочете вірте, хочете ні", - зазначив Трамп.
"Ми збираємося це розглянути... Я думаю, це буде дуже цікаво, подивимося, чи зможемо ми повернути це у великому форматі".
Зокрема, він описує Алькатрас як таку, що "стоїть там, іржавіє і гниє", але водночас каже, що вона являє собою щось "жахливе і прекрасне одночасно".
Нагадаємо
Раніше Reuters повідомляв, що Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що він доручив Федеральному бюро в'язниць країни відновити і знову відкрити сумно відому в'язницю Алькатрас у затоці Сан-Франциско, щоб "утримувати найбільш безжальних та найжорстокіших злочинців Америки".