Из тюрьмы в Пакистане сбежали более 200 заключенных, испуганные землетрясением
Киев • УНН
В городе Карачи более 200 заключенных сбежали из тюрьмы, воспользовавшись паникой после землетрясения. Администрация разрешила заключенным выйти во двор, что привело к массовому побегу.
Вечером понедельника в городе Карачи, на юге Пакистана, произошел один из крупнейших побегов из тюрьмы в истории страны. Более 200 заключенных исчезли после серии мощных землетрясений, которые привели к хаосу и панике в учреждении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Во время землетрясений администрация тюрьмы, опасаясь обвалов, разрешила около тысячи осужденных временно покинуть камеры и выйти во внутренний двор. Это решение, принятое из соображений безопасности, стало роковым - удержать контроль над толпой охранникам не удалось.
В хаосе нескольким заключенным удалось захватить оружие, в результате чего произошла перестрелка. По предварительным данным, погиб один заключенный, еще трое работников тюрьмы получили ранения. После этого злоумышленники открыли главные ворота, и побег приобрел массовый характер.
Правоохранительные органы сообщили, что побег начался около полуночи и продолжался до самого утра вторника. На данный момент более 200 осужденных исчезли, несмотря на все усилия администрации по восстановлению контроля над ситуацией.
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Тюрьма, где произошел инцидент, расположена в густонаселенном и социально незащищенном районе Карачи — крупнейшего города Пакистана. Многие беглецы воспользовались запутанной сетью узких улиц и промышленных зон, чтобы избежать задержания. Некоторые из них убегали босиком, оставляя за собой следы в темноте ночного города.
К рассвету полиция смогла задержать примерно 80 беглецов и вернуть их за решетку. Остальные остаются на свободе, и в городе продолжается масштабная операция по их розыску.
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Напомним
В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии в сентябре 2024 года наводнение разрушило стены тюрьмы, что позволило сбежать 281 заключенному. Силы безопасности уже задержали семерых беглецов, поиски остальных продолжаются.