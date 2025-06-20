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Неподалік від Тегерана стався землетрус на тлі подальших ударів Ізраїлю по Ірану

Київ • УНН

 • 416 перегляди

В Ірані стався землетрус магнітудою 5,22 поблизу Тегерана та в провінції Кум, де розташований укріплений ядерний об'єкт. Це відбулося на тлі продовження ізраїльських авіаударів по Ірану, включаючи атаку на іранську систему ППО "Магар".

Неподалік від Тегерана стався землетрус на тлі подальших ударів Ізраїлю по Ірану

Іран повідомив про землетруси магнітудою 5,22 у Тегерані та провінції Кум, де розташований укріплений ядерний об'єкт Фордоу. Також надійшли повідомлення про атаку на об'єкт іранської протиповітряної оборони під назвою "Магар" у провінції Бехмай на південному заході Ірану, пише УНН з посиланням на YNET.news.com.

Деталі

Землетрус магнітудою 5,22 стався у Тегерані та в провінції Кум. Сам там розташовано укріплений ядерний об’єкт Фордоу, проти якого спрямовані зусилля Ізраїлю, який зараз завдає активних авіаційних ударів по Ірану. Глибина землетрусу склала приблизно 10 км.

Наразі ізраїльські удари по об’єктах в Ірані не припиняються. Зокрема, завдано удару по іранській системі протиповітряної оборони "Магар" у провінції Бехмай на південному заході Ірану.

Доповнення

В місті Карачі більше 200 в'язнів втекли з в'язниці, скориставшись панікою після землетрусу. Адміністрація дозволила в'язням вийти у двір, що призвело до масової втечі.

У провінції Іспарта стався землетрус магнітудою 5,8. Загинула 14-річна дівчинка від нападу паніки, понад 60 людей отримали поранення.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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