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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Топ-7 захоплюючих фільмів про кохання для романтичної осені 

Київ • УНН

 • 92303 перегляди

УНН представляє підбірку з 7 фільмів про кохання для осіннього перегляду. Від ніжних романтичних історій до складних життєвих випробувань - кожен знайде щось для себе в цій добірці.

Топ-7 захоплюючих фільмів про кохання для романтичної осені 

Кохання - тема, яка завжди знаходить відгук у серцях глядачів, тим паче романтичною осінню. УНН зібрало 7 фільмів, що розкривають різні грані любові — від ніжних романтичних історій до складних життєвих випробувань. 

"Думка про тебе" (The Idea of You) 2024 — У центрі сюжету — 39-річна Солен, яка самостійно виховує доньку-підлітка після того, як чоловік покинув її заради молодшої жінки. Коли колишній чоловік знову не може поїхати з донькою на фестиваль Coachella, Солен вирішує поїхати з нею сама, хоча перспектива провести час серед підлітків її не вражає. 

Однак несподіване знайомство з 24-річним Гейсом Кемпбеллом, учасником найпопулярнішого бой-бенду у світі, змінює все. Між ними спалахує роман, але після повернення до реального життя вони усвідомлюють, що їхні світи дуже різні.

Жанр: Романтична комедія

Країна: США

Режисер: Майкл Шоутер 

Актори: Енн Гетевей, Ніколас Голіцин, Елла Рубін, Енні Мумоло, Рейд Скотт, Перрі Метфелд, Джордан Голл, Матильда Джіанопулос, Меґ Міллідж.

"До зустрічі з тобою" (Me Before You) 2016 — Луїза точно знає, скільки кроків від зупинки до її будинку, але не впевнена, чи справді кохає свого хлопця. Вона й гадки не має, що зустріч із чоловіком, який після аварії прикований до інвалідного візка, змінить її життя назавжди… Вілл звик жити з болем і думкою про власну безпорадність, переконаний, що знає, як все це закінчити. Але він не підозрює, що в його світ увірветься Лу – вихор кольорів, радості та кохання, що подарує йому новий сенс життя. Та чи зможе кохання подолати бажання? 

Жанр: Мелодрама, Комедія

Країна: США

Режисер: Теа Шеррок 

Актори: Емілія Кларк, Сем Клафлін, Джанет Мактір, Чарльз Денс, Метью Льюїс. 

"Ми є. Ми поруч" (We are here. We are close) 2021 — Головний герой Олексій, хірург, переживає глибоку трагедію після того, як під час операції втрачає хрещеного сина. Сповнений провини, він покидає свою роботу й безцільно блукає містом, не в силах позбутися думок про те, що сталося. 

Щоб втекти від болю, Олексій вирушає до спокійного місця, пов’язаного з його важливими спогадами. Там він несподівано зустрічає загадкову Маріанну, яка виходить із води зовсім оголеною. Її таємничість зачаровує його, і він відчуває сильне бажання допомогти та захистити цю незнайомку, яку щойно зустрів.

Жанр: Мелодрама

Країна: Україна

Режисер: Роман Балаян

Актори: Ахтем Сеітаблаєв, Катерина Молчанова, Марічка Миколайчук, Марія Петренко, Сергій Тримбач, Міша Черняк, Олег Дідик

"Винні зірки" (The Fault in Our Stars) 2014 — Шістнадцятирічна Хейзел Грейс бореться з невиліковною хворобою – рак, що вразив її щитовидну залозу та легені. Це змусило дівчину постійно носити кисневий балон і позбавило надії на одужання. Її додатково мучить депресія, яку викликає усвідомлення повільного і неминучого кінця. 

Заради спокою батьків Хейзел почала ходити в центр "Серце Ісуса", але одного разу там вона зустрічає Гаса Уолтерса – життєрадісного хлопця, який не визнає правил і не дозволяє хворобі його обмежувати. Він, колишній баскетболіст, втратив ногу, проте зумів подолати рак. Їхнє знайомство стає для Хейзел переломним моментом. Вона починає розуміти, що, навіть коли хвороба краде час, вона не може відібрати справжні радощі – любов, мрії та сміх.

Жанр: Драма, романтика

Країна: США

Режисер: Джон Бун

Актори: Шейлін Вудлі, Енсел Елгорт, Нат Вольф, Лора Дерн, Сем Траммелл та Віллем Дефо.

"З любовʼю Розі" (Love, Rosie) 2014 — З дитинства Розі Данн і Алекс Стюарт були нерозлучні. Вони дорослішали разом, і їхня дружба лише зміцнювалася. Вони могли говорити про будь-які найвідвертіші теми, і завжди обирали компанію одне одного замість інших. Вони планували разом вступити до університету, але після випускного життя різко змінилося: Розі завагітніла, і її мрії про навчання зникли. Алекс поїхав у Бостон, і вони стали друзями по листуванню. 

Протягом дванадцяти років їхні шляхи розходилися, але доля постійно тримала їх на зв’язку. Час і нові події неодноразово ставили під сумнів, що ж насправді вони хочуть від життя і один від одного…

Жанр: Романтичний фільм, Кінокомедія 

Країна: Німеччина, Велика Британія 

Режисер: Крістіан Дітлер

Актори: Лілі Коллінз,  Сем Клафлін, Темзін Еджертон, Арт Паркінсон, Крістіан Кук,, Джеймі Вінстон, Сьюкі Вотергаус.

"Пурпурові серця" (Purple Hearts) 2022 — Амбітна співачка Кессі Салазар мріє про велику кар’єру, працюючи в барі в Каліфорнії, але змушена думати про те, як отримати страховку, щоб купувати дорогі ліки для лікування діабету. Вона знайомиться з Люком Морроу, колишнім наркоманом, який намагається заслужити схвалення батька, вступивши до морської піхоти. Щоб вирішити свої фінансові та особисті проблеми, вони укладають угоду про фіктивний шлюб, не маючи справжніх почуттів одне до одного. Однак несподівана трагедія зближує їх, і згодом вони починають відчувати справжню любов.

Жанр: Мелодрама 

Країна: США 

Режисер: Елізабет Аллен Розенбаум

Актори: Ніколас Голіцин, Софія Карсон, Ентоні Іпполіто, Лінден Ешбі, Чоузен Джейкобс, Кет Каннінг, Джон Гарлан Кім, Скотт Декерт, Лерой Едвардс III

"Смак Свободи" 2024 - Молода кухарка Варя втрачає роботу, адже її майстерність високої кухні не потрібна у простому придорожньому кафе. Жвава, дотепна і сповнена енергії, вона вирішує вирушити якнайдалі від дому, шукаючи можливості для самореалізації. Несподівана знахідка — книга забутої легенди української кухні Ольги Франко — кардинально змінює її життя, але не надовго.

Що відбудеться з Варею та чи пройде вона шлях до мрії в гордій самоті — дивіться у фільмі.

Жанр: романтична комедія 

Країна: Україна  

Режисер: Олександр Березань

Актори: Ірина Кудашова, Тетяна Малкова, Томаш Собчак, Костянтин Темляк, Ірина Вітовська, Джамала, Павло Лі.

Нагадаємо 

Відважні самураї, честь і сміливість, щире кохання і вірність, неймовірні подорожі і добрі справи - все це для поціновувачів захоплюючого кіно. УНН пропонує підбірку японських фільмів які можна подивитись цими осінніми вихідними.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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