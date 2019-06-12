Токаев вступил в должность президента Казахстана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принял присягу президента Республики Казахстан народу страны и официально вступил в должность главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Казинформ".
Держа правую руку на Конституции Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев зачитал текст президентской присяги.
"Я клянусь народу Казахстана честно, строго соблюдать конституцию и законы Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять почетную обязанность президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.
Отмечается, что текст Токаев зачитал на казахском. Зачитав клятву народу Казахстана, глава государства поцеловал флаг.
Затем председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Касым-Жомарт Токаев удостоверения и символы президента РК.
Также прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь президента.
Напомним, на выборах в Казахстане побеждает Токаев.
Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.