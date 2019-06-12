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Токаев вступил в должность президента Казахстана

Киев • УНН

 • 12126 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Касым-Жомарт Токаев в среду во Дворце независимости в столице Казахстана принял присягу президента Республики Казахстан народу страны и официально вступил в должность главы государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Казинформ".

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Держа правую руку на Конституции Республики Казахстан, Касым-Жомарт Токаев зачитал текст президентской присяги.

"Я клянусь народу Казахстана честно, строго соблюдать конституцию и законы Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять почетную обязанность президента Республики Казахстан", - сказал Токаев.

Отмечается, что текст Токаев зачитал на казахском. Зачитав клятву народу Казахстана, глава государства поцеловал флаг.

Затем председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев вручил Касым-Жомарт Токаев удостоверения и символы президента РК.

Также прозвучал государственный гимн Казахстана и артиллерийские салюты в честь президента.

Напомним, на выборах в Казахстане побеждает Токаев.

Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.

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