Токаєв планує провести інавгурацію 12 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Касим-Жомарт Токаєв, котрий отримав перемогу на президентських виборах Казахстану, планує провести свою інавгурацію 12 червня, повідомляє УНН з посиланням на informБЮРО.
Політик виступив на прес-конференції в столиці республіки Казахстан, Нур-Султані.
"Інавгурацію плануємо провести 12 червня, якщо до цього часу Центральна виборча комісія впорається із завданням узагальнення підсумків голосування і опублікує офіційний звіт ", - цитує Токаєва видання.
Як повідомлялось раніше, на виборах в Казахстані перемагає Токаєв.
Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, у виборах президента Казахстану взяли участь 77,4% казахстанців.