Токаев планирует провести инаугурацию 12 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Касым-Жомарт Токаев, который одержал победу на президентских выборах Казахстана, планирует провести свою инаугурацию 12 июня, сообщает УНН со ссылкой на informБЮРО.
Политик выступил на пресс-конференции в столице республики Казахстан, Нур-Султане.
"Инаугурацию планируем провести 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет", - цитирует Токаева издание.
Как сообщалось ранее, на выборах в Казахстане побеждает Токаев.
Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.