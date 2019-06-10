Токаев планирует провести инаугурацию 12 июня

Политик выступил на пресс-конференции в столице республики Казахстан, Нур-Султане.



"Инаугурацию планируем провести 12 июня, если к этому времени Центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет", - цитирует Токаева издание.

Как сообщалось ранее, на выборах в Казахстане побеждает Токаев.



Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.