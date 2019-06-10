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Токаєв перемагає на виборах в Казахстані

Токаєв перемагає на виборах в Казахстані

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 червня. УНН. За попередніми підсумками Центральної виборчої комісії на виборах президента Казахстану перемагає Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомляє УНН з посиланням на nur.kz.

Так, за попередніми даними, які озвучив заступник голови ЦВК Казахстану Костянтин Петров, Касим-Жомарт Токаєв набрав 70,76% голосів. Тобто, свій голос за нього віддали 6 504 054 казахстанців.

У Аміржан Косанова 16,02% голосів, за нього проголосували 1 472 733 казаха; Жамбил Ахметбеков - 1,82% (167 249 голосів); Данія Еспаева - 5,2% (470 153 голоси); Толеутай Рахімбек - 3,2% (294 271 голос); Амангельди Таспіхов - 2,07% (190 304 голоси); Садибек Тугела - 0,92% (84 348 голосів).

Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, у виборах президента Казахстану взяли участь 77,4% казахстанців.

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