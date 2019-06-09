ЦИК Казахстана сообщила о 77% явке

По состоянию на 20 часов по времени Нур-Султана избирательные бюллетени получили 77 процентов от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщили в Центральной избирательной комиссии Казахстана. Самая высокая явка - в Алматинской области – 89 процента. Самая низкая - в Алматы – 52,2 процента;

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Сообщает о 500 задержанных участниках акций протеста.