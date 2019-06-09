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Количество задержанных в Казахстане выросла до 500

Количество задержанных в Казахстане выросла до 500

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июня. УНН. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана в воскресенье задержали 500 человек в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных акциях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"На улицах двух городов в Алма-Ате и Нур-Султане был попытки дестабилизировать общественную обстановку со стороны радикально настроенных элементов путем организации и проведения несанкционированных акций. В городах Нур-Султане и Алма-Ате при проведении незаконных акций были доставлены в органы внутренних дел 500 человек", - рассказал первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев.

По его словам, в Нур-Султане были пресечены попытки перекрытия дороги и создания транспортного коллапса.

Кожаев добавил, что три сотрудника полиции получили травмы во время митинга в Нур-Султане.

Напомним, 9 июня в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщал УНН, ранее поступала информации о сотни задержанных участников акций протес та против заранее известных результатов выборов.

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