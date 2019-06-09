У Казахстані в день виборів затримали близько ста протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько ста осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв, передає УНН з посиланням на DW.
Повыдомляється, що у двох містах на неузгоджені мітинги проти наперед відомих результатів голосування вийшло кілька сотень людей. Учасники акцій скандували "Бойкот!" і "Свобода!".
Зв'язок в Алмати та Нур-Султані працює з перебоями, у столиці Казахстану рух по проспектах Республіки і Абая перекрито.
У березні Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, заявив про свою відставку. При цьому він залишився на посадах голови Ради безпеки країни, члена Конституційної ради Казахстану і голови правлячої партії "Нур Отан". Виконувачем обов'язків президента став голова сенату країни Касим-Жомарт Токаєв.