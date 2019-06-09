У Казахстані в день виборів затримали близько ста протестувальників

КИЇВ. 9 червня. УНН. На акціях протесту в день позачергових виборів президента Казахстану в неділю, 9 червня, затримано близько ста осіб. Про це повідомив журналістам перший заступник міністра внутрішніх справ країни Марат Кожаєв, передає УНН з посиланням на DW.