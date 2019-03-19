Назарбаев назвал преемника
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Обязанности президента Республики Казахстан после отставки Нурсултана Назарбаева будет исполнять председатель Сената Парламента республики Касим-Жомарт Токаєв. Об этом сообщил Назарбаев во время телеобращения к народу Казахстана, передает УНН.
"Что касается вопроса преемственности власти – в Казахстане он решен конституционно: в случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока, затем состоятся новые выборы президента", - сообщил Назарбаев.
Председателем Сената Парламента Республики Казахстан в настоящее время является Касим-Жомарт Токаєв.
Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил о своем уходе в отставку.