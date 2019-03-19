Назарбаев назвал преемника

"Что касается вопроса преемственности власти – в Казахстане он решен конституционно: в случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока, затем состоятся новые выборы президента", - сообщил Назарбаев.

Председателем Сената Парламента Республики Казахстан в настоящее время является Касим-Жомарт Токаєв.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в обращении к народу Казахстана заявил о своем уходе в отставку.