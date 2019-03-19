Назарбаєв назвав наступника
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Обов'язки президента Республіки Казахстан після відставки Нурсултана Назарбаєва виконуватиме голова Сенату Парламенту республіки Касим-Жомарт Токаєв. Про це повідомив Назарбаєв під час телезвернення до народу Казахстану, передає УНН.
"Що стосується питання спадкоємності влади - в Казахстані воно вирішене конституційно: в разі дострокового припинення повноважень чинного президента, його повноваження переходять до голови Сенату до закінчення виборного терміну, потім відбудуться нові вибори президента", - повідомив Назарбаєв.
Головою Сенату Парламенту Республіки Казахстан в даний час є Касим-Жомарт Токаєв.
Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу Казахстану заявив, що йде у відставку.