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Кількість затриманих в Казахстані зросла до 500

Кількість затриманих в Казахстані зросла до 500

Київ • УНН

 • 10153 перегляди

КИЇВ. 9 червня. УНН. Співробітники правоохоронних органів Казахстану в неділю затримали 500 осіб в Нур-Султана і Алма-Аті за участь в несанкціонованих акціях. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.

"На вулицях двох міст Алма-Ати та Нур-Султан були спроби дестабілізувати суспільну обстановку з боку радикально налаштованих елементів шляхом організації та проведення несанкціонованих акцій. У містах Нур-Султана і Алма-Ати при проведенні незаконних акцій були доставлені в органи внутрішніх справ 500 людей", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв.

За його словами, в Нур-Султані були припинені спроби перекриття дороги і створення транспортного колапсу.

Кожаєв додав, що три співробітники поліції отримали травми під час мітингу в Нур-Султані.

Нагадаємо, 9 червня в Казахстані пройшли позачергові президентські вибори, і вперше за роки незалежності країни в них не брав участі в якості кандидата перший президент Нурсултан Назарбаєв. На пост глави держави претендували сім кандидатів, в тому числі діючий президент Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомляв УНН, раніше надходила інформації про сотню затриманих учасників акцій протес та проти заздалегідь відомих результатів виборів.

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