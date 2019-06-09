Кількість затриманих в Казахстані зросла до 500

"На вулицях двох міст Алма-Ати та Нур-Султан були спроби дестабілізувати суспільну обстановку з боку радикально налаштованих елементів шляхом організації та проведення несанкціонованих акцій. У містах Нур-Султана і Алма-Ати при проведенні незаконних акцій були доставлені в органи внутрішніх справ 500 людей", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв.

За його словами, в Нур-Султані були припинені спроби перекриття дороги і створення транспортного колапсу.

Кожаєв додав, що три співробітники поліції отримали травми під час мітингу в Нур-Султані.

Нагадаємо, 9 червня в Казахстані пройшли позачергові президентські вибори, і вперше за роки незалежності країни в них не брав участі в якості кандидата перший президент Нурсултан Назарбаєв. На пост глави держави претендували сім кандидатів, в тому числі діючий президент Касим-Жомарт Токаєв.

Як повідомляв УНН, раніше надходила інформації про сотню затриманих учасників акцій протес та проти заздалегідь відомих результатів виборів.