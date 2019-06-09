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ЦВК Казахстану повідомила про 77% явку

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Явка на виборах президента Казахстану склала 77 відсотків, повідомляє УНН з посиланням на Радіо Азаттик.

Станом на 20 годин за часом Нур-Султана виборчі бюлетені отримали 77 відсотків від загальної кількості виборців, включених до списків, повідомили в Центральній виборчій комісії Казахстану. Найвища явка - в Алматинській області - 89 відсотки. Найнижча - в Алмати - 52,2 відсотка;

Нагадаємо, 9 червня в Казахстані пройшли позачергові президентські вибори, і вперше за роки незалежності країни в них не брав участі в якості кандидата перший президент Нурсултан Назарбаєв. На пост глави держави претендували сім кандидатів, в тому числі діючий президент Касим-Жомарт Токаєв. Повідомляє про 500 затриманих учасників акцій протесту.

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