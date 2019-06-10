Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Так, по предварительным данным, которые озвучил зампредседателя ЦИК Казахстана Константин Петров, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. То есть, свой голос за него отдали 6 504 054 казахстанцев.



У Амиржана Косанова 16,02% голосов, за него проголосовали 1 472 733 казахстанца; Жамбыл Ахметбеков – 1,82% (167 249 голосов); Дания Еспаева – 5,2% (470 153 голоса); Толеутай Рахимбеков – 3,2% (294 271 голос); Амангельды Таспихов – 2,07% (190 304 голоса); Садыбек Тугел – 0,92% (84 348 голосов).



Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.