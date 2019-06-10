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6 марта, 19:19 • 134650 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143284 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Токаев побеждает на выборах в Казахстане

Токаев побеждает на выборах в Казахстане

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КИЕВ. 10 июня. УНН. По предварительным итогам Центральной избирательной комиссии на выборах президента Казахстана побеждает Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на nur.kz.

Так, по предварительным данным, которые озвучил зампредседателя ЦИК Казахстана Константин Петров, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76% голосов. То есть, свой голос за него отдали 6 504 054 казахстанцев.

У Амиржана Косанова 16,02% голосов, за него проголосовали 1 472 733 казахстанца; Жамбыл Ахметбеков – 1,82% (167 249 голосов); Дания Еспаева – 5,2% (470 153 голоса); Толеутай Рахимбеков – 3,2% (294 271 голос); Амангельды Таспихов – 2,07% (190 304 голоса); Садыбек Тугел – 0,92% (84 348 голосов).

Как сообщал УНН, по данным ЦИК, в выборах президента Казахстана приняли участие 77,4% казахстанцев.

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