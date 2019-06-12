Токаєв вступив на посаду президента Казахстану
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Касим-Жомарт Токаєв у середу в Палаці незалежності в столиці Казахстану склав присягу президента Республіки Казахстан народу країни та офіційно вступив на посаду глави держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Казинформ".
Тримаючи праву руку на Конституції Республіки Казахстан, Касим-Жомарт Токаєв зачитав текст президентської присяги.
"Я клянусь народу Казахстану чесно, суворо дотримуватися конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати почесний обов'язок президента Республіки Казахстан", - сказав Токаєв.
Зазначається, що текст Токаєв зачитав казахською. Зачитавши клятву народу Казахстану, глава держави поцілував прапор.
Потім голова Центральної виборчої комісії РК Берік Імашев вручив Касиму-Жомарту Токаєву посвідчення та символи президента РК.
Також пролунав державний гімн Казахстану та артилерійські салюти на честь президента.
Нагадаємо, на виборах у Казахстані перемагає Токаєв.
Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, у виборах президента Казахстану взяли участь 77,4% казахстанців.