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Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Касим-Жомарт Токаєв у середу в Палаці незалежності в столиці Казахстану склав присягу президента Республіки Казахстан народу країни та офіційно вступив на посаду глави держави. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Казинформ".

Токаєв вступив на посаду президента Казахстану

Тримаючи праву руку на Конституції Республіки Казахстан, Касим-Жомарт Токаєв зачитав текст президентської присяги.

"Я клянусь народу Казахстану чесно, суворо дотримуватися конституції і законів Республіки Казахстан, гарантувати права і свободи громадян, сумлінно виконувати почесний обов'язок президента Республіки Казахстан", - сказав Токаєв.

Зазначається, що текст Токаєв зачитав казахською. Зачитавши клятву народу Казахстану, глава держави поцілував прапор.

Потім голова Центральної виборчої комісії РК Берік Імашев вручив Касиму-Жомарту Токаєву посвідчення та символи президента РК.

Також пролунав державний гімн Казахстану та артилерійські салюти на честь президента.

Нагадаємо, на виборах у Казахстані перемагає Токаєв.

Як повідомляв УНН, за даними ЦВК, у виборах президента Казахстану взяли участь 77,4% казахстанців.

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