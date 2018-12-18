Тодурова переизбрали директором Института сердца

"100% научных сотрудников Института сердца избрали своим директором Бориса Тодурова. Провокации Минздрава не помогли раскачать ситуацию", - написал он.

За Тодурова проголосовали все 22 научные сотрудники Института сердца. Голосование проходило в закрытом режиме.

На прошлой неделе в Институте сердца произошло нападение непонятных людей со скрытыми лицами. После этого стало известно, что полиция задержала троих нападавших.

Сам Тодуров связал нападение неизвестных в Институте сердца с выборами директора Института.