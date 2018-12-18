Тодурова переизбрали директором Института сердца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральным директором Института сердца Министерства здравоохранения Украины избрали Бориса Тодурова. Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Валерий Дубиль, передает УНН.
"100% научных сотрудников Института сердца избрали своим директором Бориса Тодурова. Провокации Минздрава не помогли раскачать ситуацию", - написал он.
За Тодурова проголосовали все 22 научные сотрудники Института сердца. Голосование проходило в закрытом режиме.
На прошлой неделе в Институте сердца произошло нападение непонятных людей со скрытыми лицами. После этого стало известно, что полиция задержала троих нападавших.
Сам Тодуров связал нападение неизвестных в Институте сердца с выборами директора Института.