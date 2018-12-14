В Інституті серця пов'язують напад невідомих молодиків з майбутніми виборами директора

"Ситуація така, що мій контракт як директора закінчився трохи більше тижня тому – 29 листопада. А в наступний вівторок, 18 числа, у нас будуть проходити вибори директора. Документи подали чотири кандидати, і я один з них. Ці вибори повинні проходити у нас в Інституті за наказом МОЗ (Міністерство охорони здоров'я – ред.). Я думаю, що ця провокація пов'язана саме з цією подією – з виборами або просто для зриву виборів", - сказав Тодуров.

Він уточнив, що в нього немає конкретних фактів щодо того, хто саме намагається його дискредитувати МОЗ чи один з претендентів на посаду директора.

"В мене немає фактів, які б могли підтвердити мої домисли. Тому я не буду звинувачувати людей в тому, що вони не робили. Але те, що це замовна провокація було видно з самого початку. Усі швидко підтягнулись і ці троє хуліганів, які прийшли і почали бешкетувати, і тут одразу активісти з'явились протягом півгодини, і дівчинка вся зашифрована, яка одразу набрала якісь два номери і одразу прибігли активісти. Все це було підготовлено завчасно, це було видно, що працювали професіонали, по визначеному сценарію", - зазначив Тодуров.

Як повідомляв УНН, в Інституті серця стався напад незрозумілих людей з прихованими обличчями. Після цього стало відомо, що поліція затримала трьох нападників.