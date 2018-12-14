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В Інституті серця заявили про напад невідомих молодиків

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Інституті серця стався напад якихось незрозумілих людей з прихованими обличчями, які зірвали нам захід. Про це УНН повідомив директор Інституту, член-кореспондент Академії медичних наук України, професор Борис Тодуров.

В Інституті серця заявили про напад невідомих молодиків

“В Інституті серця стався напад якихось незрозумілих людей з прихованими обличчями, які зірвали нам захід. У нас відбувалося зібрання колективу. Прийшла дівчинка, почала знімати. Їй зробили зауваження, що зйомка незаконна, що знімати виробничі збори лікарів, де обговорюються внутрішні питання лікарні, не можна. Попросили її забрати запис, який вона зробила", - зазначив лікар.

За його словами, медики викликали поліцію. Проте, за словами Тодурова, "поки поліція їхала увірвалися якісь "тітушки“, почали бійку, штовханину".

"Почали погрожувати. Вимагали, щоб ми щось робили для них, що вони хочуть. Приїхала поліція, їх зупинила. Слідом за поліцією приїхала їхня група підтримки. Зараз чергують біля входу. Вхід поліція перекрила. Я намагався вийти, мене ображають, погрожують. Кажуть, що я додому не доїду, що я сепаратист і так далі. Я їм пояснюю, що я перебуваю на роботі, що я при виконання своїх службових обов’язків. У клініці перебуває 200 людей, важких хворих”, - розповів Тодуров.

Раніше Тодуров наголошував, що заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях.

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