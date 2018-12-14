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В Институте сердца заявили о нападении неизвестных молодых людей

Киев • УНН

 • 18572 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Институте сердца произошло нападение каких-то непонятных людей со скрытыми лицами, которые сорвали нам мероприятие. Об этом УНН сообщил директор Института, член-корреспондент Академии медицинских наук Украины, профессор Борис Тодуров.

В Институте сердца заявили о нападении неизвестных молодых людей

"В Институте сердца произошло нападение каких-то непонятных людей со скрытыми лицами, которые сорвали нам мероприятие. У нас происходило собрание коллектива. Пришла девочка, начала снимать. Ей сделали замечание, что съемка незаконна, что снимать производственное собрание врачей, где обсуждаются внутренние вопросы больницы, нельзя. Попросили ее забрать запись, которую она сделала", - отметил врач.

По его словам, медики вызвали полицию. Однако, по словам Тодурова, "пока полиция ехала ворвались какие-то "титушки", начали драку, потасовку".

"Начали угрожать. Требовали, чтобы мы что-то делали для них, что они хотят. Приехала полиция, их остановила. Вслед за полицией приехала их группа поддержки. Сейчас дежурят у входа. Вход полиция перекрыла. Я пытался выйти, меня оскорбляют, угрожают. Говорят, что я домой не доеду, что я сепаратист и так далее. Я им объясняю, что я нахожусь на работе, что я при исполнении своих служебных обязанностей. В клинике находится 200 человек, тяжелых больных", - рассказал Тодуров.

Ранее Тодуров подчеркивал, что заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах.

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