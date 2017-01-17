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Заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях – Б.Тодуров

Заяви МОЗ про реформи не мають нічого спільного із медициною на місцях – Б.Тодуров

Київ • УНН

 • 10656 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. На сьогодні адекватна поведінка з боку керівництва МОЗ відсутня, як і відсутнє бачення перспектив роботи із командою міністерства. Про це сьогодні під час прес-конференції журналістам повідомив директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров , передає кореспондент УНН.

"Я не бачу адекватної поведінки сьогодні від керівництва МОЗ. І якщо бути об'єктивним, ті запропоновані реформи, які сьогодні вони висувають, ті графіки і красиві презентації, які вони роблять - нічого спільного з медициною на місцях не мають. І якщо це продовжиться ще якийсь час, то навіть те, що ми останні 25 років підтримували і примножували - буде зруйновано. Якщо завдання стоїть зруйнувати - тоді вибачте, тоді зруйнувати. Але мені все-таки здається що сьогодні завдання полягає в тому, щоб зберегти і примножити. І я не бачу перспективи роботи з цією командою", - підкреслив він.

Нагадаємо, напередодні директор Інституту серця МОЗ Борис Тодуров повідомив, що міністр охорони здоров’я Уляна Супрун внесла його до “чорного списку” через те, що він розкритикував МОЗ за непроведену закупівлю, яка призвела до загибелі десятків тисяч людей.

Голова Української федерації роботодавців охорони здоров'я Володимир Загородній, комутуючі конфлікт між Б.Тодуровим і У.Супрун зазначив, що це не конфлікт особистостей, це конфлікт українців з МОЗ.

Також нагадаємо, за словами нардепа О.Мусія, у В.Гройсмана мають нести відповідальність за нелегітимність роботи У.Супрун

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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