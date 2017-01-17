Заявления Минздрава о реформах не имеют ничего общего с медициной на местах - Б.Тодуров

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Киев • УНН

 • 10656 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На сегодня адекватное поведение со стороны руководства Минздрава отсутствует, как и отсутствует видение перспектив работы с командой министерства. Об этом сегодня во время пресс-конференции журналистам сообщил директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров, передает корреспондент УНН.

"Я не вижу адекватного поведения сегодня от руководства Минздрава. И если быть объективным, те предложенные реформы, которые сегодня они выдвигают, те графики и красивые презентации, которые они делают - ничего общего с медициной на местах не имеет. И если это продолжится еще некоторое время, то даже то, что мы последние 25 лет поддерживали и приумножали - будет разрушено. Если задача стоит разрушить - тогда извините, тогда разрушить. Но мне все-таки кажется, что сегодня задача состоит в том, чтобы сохранить и приумножить. И я не вижу перспективы работы с этой командой", - подчеркнул он.

Напомним, накануне директор Института сердца Минздрава Борис Тодуров сообщил, что министр здравоохранения Ульяна Супрун внесла его в "черный список" из-за того, что он раскритиковал Минздрав за непроведенную закупку, которая привела к гибели десятков тысяч людей.

Глава Украинской федерации работодателей здравоохранения Владимир Загородний, комментируя конфликт между Б.Тодуровым и У.Супрун отметил, что это не конфликт личностей, это конфликт украинцев с Минздравом.

Также напомним, по словам нардепа О.Мусия, у В.Гройсмана должны нести ответственность за нелегитимность работы У.Супрун.

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