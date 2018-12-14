В Институте сердца связывают нападение неизвестных молодых людей с предстоящими выборами директора

"Ситуация такова, что мой контракт как директора закончился чуть больше недели назад - 29 ноября. А в следующий вторник, 18 числа, у нас будут проходить выборы директора. Документы подали четыре кандидата, и я один из них. Эти выборы должны проходить у нас в Институте по приказу МЗ (Министерство здравоохранения - ред.). Я думаю, что эта провокация связана именно с этим событием - с выборами или просто для срыва выборов", - сказал Тодуров.

Он уточнил, что у него нет конкретных фактов относительно того, кто именно пытается его дискредитировать МЗ или один из претендентов на должность директора.

"У меня нет фактов, которые могли бы подтвердить мои домыслы. Поэтому я не буду обвинять людей в том, что они не делали. Но то, что это заказная провокация было видно с самого начала. Все быстро подтянулись и эти трое хулиганов, которые пришли и начали безобразничать, и здесь сразу активисты появились в течение получаса, и девочка вся зашифрованная, которая сразу набрала какие-то два номера и сразу прибежали активисты. Все это было подготовлено заранее, это было видно, что работали профессионалы, по определенному сценарию", - отметил Тодуров.

Как сообщал УНН, в Институте сердца произошло нападение непонятных людей со скрытыми лицами. После этого стало известно, что полиция задержала трех нападавших.