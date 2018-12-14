Поліція затримала трьох осіб, які скоїли напад в Інституті серця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Києві поліція затримала трьох осіб за напад на медиків в Інституті серця. Про це УНН повідомив директор Інституту, член-кореспондент Академії медичних наук України, професор Борис Тодуров.
"Зараз поліція затримала трьох. В одного в кармані ніж, в іншого – газовий балончик, в третього – якісь набої", - сказав Тодуров.
За його словами, люди увірвалися у клініку.
"Перебувають серед пацієнтів, штовхають лікарів. Ображають. Осіб 50 співробітників, які мали бути біля ліжок пацієнтів, змушені були захищати клініку і захищати свої права. Прямо зараз будемо писати заяву (до поліції – ред.). Тільки що їх вивели з кабінету, я сідаю писати заяву у зв’язку з хулігаською поведінкою у клініці", - додав медик.
Як повідомляв УНН, в Інституті серця стався напад якихось незрозумілих людей з прихованими обличчями, які зірвали нам захід.
За словами Тодурова невідомі зірвали їх захід. Медики викликали поліцію. Проте, за словами Тодурова, поки поліція їхала увірвалися якісь "тітушки“, почали бійку, штовханину.